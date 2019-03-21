Невероятное везение: обвиненному в вождении в пьяном виде мужчине удалось избежать наказания

Для выяснения обстоятельств полиция запросила мнение эксперта, который пришел к выводу, что эти утверждения Вадима не соответствуют действительности. Адвокат Сильвер Рейнсаар отметил наличие при проведении экспертизы процессуальных ошибок и ходатайствовал о ее признании недопустимым доказательством, с чем Пярнуский уездный суд согласился.

Также Рейнсаар привел свои собственные вычисления, согласно которым содержание алкоголя в крови его подзащитного составляло всего 0,264 мг/г. Тем не менее, суд посчитал, что опьянение Вадима с момента задержания до проведения экспертизы могло и уменьшится, поэтому при управлении автомобилем он мог быть еще более пьяным, чем показала анализ.

Суд признал мужчину виновным и наказал его условным сроком в размере полтора лет, но защита это решение опротестовала в Таллииннском окружном суде. Дело рассматривалось тремя судьями во главе со Стеном Линдом, известным своей принципиальностью, и после ознакомления с материалами дела Вадим был оправдан со ссылкой на сформировавшуюся в эстонской правовой системе позицию, что измерение содержания уровня алкоголя в крови должно происходить в разумные сроки.

Линд отметил, что алкоголь полностью всасывается в кровь не сразу после употребления, а через полчаса-час, и именно это, по мнению суда, является разумным временем для проведения экспертизы. Расчеты адвоката степени опьянения суд во внимание не принял, поскольку проверить их не представляется возможным.

Согласно показаниям полицейских, Вадим был пьян еще до того, как вышел из Audi. При этом задним числом установить точную степень его опьянения на тот момент, невозможно. Признанную недопустимым доказательством экспертизу суд во внимание не принял.

„Презумпция невиновности”, — объясняет Линд свое решение. Да, мужчина мог быть быть пьян и во время вождения, но мог напиться и после того, как припарковал автомобиль. ”При наличии двух противоположных версий следует принимать во внимание ту, которая является более благоприятной для подсудимого”, — говорит судья.

Прокуратура попыталась обжаловать оправдательный приговор, но государственный суд не взял апелляцию на рассмотрение и решение окружного суда в конце февраля вступило в силу.

При этом совсем без наказания Вадим не остался. В рамках того же уголовного дела он был обвинен в применении насилия в отношении своего соседа, который попросил его сделать играющую поздно вечером музыку потише. За это Вадим был наказан тремя месяцами условно.