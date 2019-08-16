Неутешительная статистика: число аварий на дорогах Эстонии растет

Общий ущерб в результате несчастных случаев составил 33 миллиона евро. Число дорожно-транспортных происшествий за год выросло на три процента, сообщается в пресс-релизе фонда.

Наибольшее число дорожно-транспортных происшествий уже второй год подряд случается в Тарту на круговом перекрестке Рийа. Но перекрестки с самым быстрорастущим числом несчастных случаев в этом году находятся в Таллинне.

По словам руководителя сферы предотвращения ущербов ФДС Юлли Рейметс, более половины всех дорожно-транспортных происшествий случается в Таллинне. ”Наибольшее число несчастных случаев происходит на крупных перекрестках, из них примерно половина — это наезды сзади, и четверть дорожно-транспортных происшествий случается при перестроении в другой ряд или при выезде на соседнюю полосу”, — сказала Рейметс. — ”В сложных дорожных условиях всегда нужно быть особенно внимательным и осторожным, ехать спокойно и быть сосредоточенным на дорожном движении, а не на смарт-устройстве”, — подчеркнула Рейметс.

По сравнению с прошлыми периодами в этом году в Таллинне число дорожно-транспортных происшествий больше всего выросло на перекрестках Таммсааре теэ с улицей Тонди, Мустамяэ теэ и Эхитаяте теэ. На перекрестках Нарва маантеэ — Пирита теэ, Юхкентали — Лийвалайа и Мустамяэ теэ — Палдиски маантеэ — Эндла тоже произошло больше несчастных случаев, чем в прошлом году.

При сравнении улиц столицы в этом году число дорожно-транспортных происшествий больше всего выросло на Пирита, Лаагна и Мустамяэ теэ, а также на улицах Лийвалайа, Тонди, Туукри, Ахтри и Пунане.