Неутешительная статистика: число аварий на дорогах Эстонии растет

Согласно статистике Эстонского фонда дорожного страхования (ФДС), в первой половине этого года произошло 18 300 случаев, связанных с дорожным страхованием, из них 1500 дорожно-транспортных происшествий случилось с эстонскими автомобилями за рубежом.
Общий ущерб в результате несчастных случаев составил 33 миллиона евро. Число дорожно-транспортных происшествий за год выросло на три процента, сообщается в пресс-релизе фонда.
Наибольшее число дорожно-транспортных происшествий уже второй год подряд случается в Тарту на круговом перекрестке Рийа. Но перекрестки с самым быстрорастущим числом несчастных случаев в этом году находятся в Таллинне.
По словам руководителя сферы предотвращения ущербов ФДС Юлли Рейметс, более половины всех дорожно-транспортных происшествий случается в Таллинне. ”Наибольшее число несчастных случаев происходит на крупных перекрестках, из них примерно половина — это наезды сзади, и четверть дорожно-транспортных происшествий случается при перестроении в другой ряд или при выезде на соседнюю полосу”, — сказала Рейметс. — ”В сложных дорожных условиях всегда нужно быть особенно внимательным и осторожным, ехать спокойно и быть сосредоточенным на дорожном движении, а не на смарт-устройстве”, — подчеркнула Рейметс.
По сравнению с прошлыми периодами в этом году в Таллинне число дорожно-транспортных происшествий больше всего выросло на перекрестках Таммсааре теэ с улицей Тонди, Мустамяэ теэ и Эхитаяте теэ. На перекрестках Нарва маантеэ — Пирита теэ, Юхкентали — Лийвалайа и Мустамяэ теэ — Палдиски маантеэ — Эндла тоже произошло больше несчастных случаев, чем в прошлом году.
При сравнении улиц столицы в этом году число дорожно-транспортных происшествий больше всего выросло на Пирита, Лаагна и Мустамяэ теэ, а также на улицах Лийвалайа, Тонди, Туукри, Ахтри и Пунане.
На круговом перекрестке Рийа, где случается наибольшее число дорожно-транспортных происшествий в Эстонии, в течение года произошло 133 случая, связанных с дорожным страхованием, которые обусловили ущерб на общую сумму 200 тысяч евро. Ущерб на такую же общую сумму в Таллинне принесли 95 случаев, произошедших на перекрестках Сикупилли и Delta Plaza (Ярвевана теэ — Пярну маантеэ — Таммсааре теэ). На круговом перекрестке на Акадеэмиа теэ произошло 94 несчастных случая, обусловивших ущерб на общую сумму 170 тысяч евро, на перекрестке Таммсааре теэ и Тонди — 91 дорожно-транспортное происшествие и на перекрестке Таммсааре теэ и Сыпрузе пуйестеэ — 90 дорожно-транспортных происшествий.
В Тарту в этом году число дорожно-транспортных происшествий быстро росло на улицах Рийа и Аардла, особенно на перекрестках Рийа — Пуусепа, Рийа — Тяхе — Выру, Аардла — Выру, Аардла и Рийа — Ваксали.
В Пярну больше, чем раньше, несчастных случаев произошло на перекрестках Папинийду — Рийа маантеэ и Айа — Карья — Кунинга — Ванапарги.
В Нарве на круговом перекрестке Таллинна маантеэ — Пушкини — Тулевику в этом году за полгода произошло примерно в два раза больше несчастных случаев, чем за весь прошлый год, а именно 18 случаев, связанных с дорожным страхованием.
За пределами городов транспортная развязка Юри является тем перекрестком, где случается наибольшее число дорожно-транспортных происшествий: 77 случаев, обусловивших ущерб на общую сумму 170 тысяч евро в год. В первом полугодии этого года на транспортной развязке Юри произошло уже 43 несчастных случая, что на 23 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Более половины произошедших там случаев — это наезды сзади.
Большинство дорожно-транспортных происшествий, то есть 80 процентов, случается в четырех крупных городах и на государственных шоссе, 53 процента в Таллинне, 10 процентов в Тарту, 4 процента в Пярну и 3 процента в Нарве.
ФДС является держателем регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, бюро Зеленой карты в Эстонии и страховой компанией, занимающейся принудительным страхованием тех транспортных средств, в отношении которых не заключен договор дорожного страхования. ФДС возмещает ущерб, причиненный на транспортном средстве, которое не зарегистрировано, в отношении которого применяется принудительное страхование и которое не распознано. Также ФДС организует разрешение споров, касающихся дорожного страхования, через примирительный орган, занимающийся вопросами дорожного страхования.
Дочь Пескова рассказала, как над ней издевались в Европе
«Зенит» назвал самых результативных игроков на старте сезона
Симоньян опубликовала свой неутешительный диагноз
Экспаты о России и русских: канадец Себастьян Клутье