12.10.2020, 12:12
Нетрезвый мужчина вышел в море на лодке в Виймси, на следующий день спасатели нашли его тело
В пятницу в 22:40 спасателям позвонила женщина, сообщившая, что ее муж в состоянии алкогольного опьянения в районе Виймси вышел на гребной лодке в море, и что его жизнь может быть в опасности, пишет rus.err.ee.
Пенсии в Беларуси сравнили с латвийскими, российскими и польскими
Такого люди не ожидали: вот где прячется коронавирус
Украинцы в возрасте 60 лет останутся без пенсий: что делать
Какой была война в Карабахе 30 лет назад