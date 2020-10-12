Нетрезвый мужчина вышел в море на лодке в Виймси, на следующий день спасатели нашли его тело

Спасатели начали поиски. Лодку нашли спустя час на берегу Рохунеэме, но мужчины около нее не было. Полицейские и спасатели продолжили поиски в море и на берегу.

Утром 10 октября в море недалеко на берега нашли тело мужчины. Обстоятельства смерти выяснятся в ходе экспертизы.