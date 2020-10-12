12.10.2020, 12:12

Нетрезвый мужчина вышел в море на лодке в Виймси, на следующий день спасатели нашли его тело


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Sügisilm Paljassaares
Foto: Madis Veltman

В пятницу в 22:40 спасателям позвонила женщина, сообщившая, что ее муж в состоянии алкогольного опьянения в районе Виймси вышел на гребной лодке в море, и что его жизнь может быть в опасности, пишет rus.err.ee.

Спасатели начали поиски. Лодку нашли спустя час на берегу Рохунеэме, но мужчины около нее не было. Полицейские и спасатели продолжили поиски в море и на берегу.

Утром 10 октября в море недалеко на берега нашли тело мужчины. Обстоятельства смерти выяснятся в ходе экспертизы.

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