15.12.2020, 07:16

Нетрезвый мужчина вышел на проезжую часть и был сбит автомобилем


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Alarmsõidukid
Foto: Eero Vabamägi

Вчера во второй половине дня в Тартумаа пострадал пешеход, который вышел на проезжую часть.

Авария произошла 14 декабря в 17:14 на 5 км шоссе Тарту-Ряпина-Вярска в Тартумаа, возле автобусной остановка Яалака. По имеющимся данным, 29-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения вышел на проезжую часть и получил удар от легкового автомобиля Volkswagen Passat, которым управлял 50-летний мужчина.

Пешехода доставили в Клинику Тартуского университета.

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