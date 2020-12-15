Нетрезвый мужчина вышел на проезжую часть и был сбит автомобилем

Вчера во второй половине дня в Тартумаа пострадал пешеход, который вышел на проезжую часть.
Авария произошла 14 декабря в 17:14 на 5 км шоссе Тарту-Ряпина-Вярска в Тартумаа, возле автобусной остановка Яалака. По имеющимся данным, 29-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения вышел на проезжую часть и получил удар от легкового автомобиля Volkswagen Passat, которым управлял 50-летний мужчина.
Пешехода доставили в Клинику Тартуского университета.
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