Нетрезвый купальщик вызвал переполох: были подняты полиция и спасатели

Женщина, которая позвонила в полицию, была на берегу около 20 минут, но из воды, по ее словам, так никто и не вышел.

На место происшествия незамедлительно направили полицейский патруль. На помощь прибыли и спасатели. Поиски осложняла темнота. С помощью вещей, которые были обнаружены на берегу, полицейские стали собирать информацию, чтобы установить личность пропавшего человека. Рано утром поиски продолжились.

Руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции сказал, что на подобные сообщения полиция всегда реагирует с полной готовностью. «Спасатели проводили поиски на воде, группа быстрого реагирования проверяла с помощью дрона участки суши, так же была задействована служебная собака. Всё встало на свои места к полудню, когда мы установили личность хозяина вещей».

«Выяснилось, что мужчина, будучи в нетрезвом виде, отправился плавать. Из воды он вышел немного в другом месте. Оставив свои вещи на берегу, он ушел. Полицейские обнаружили мужчину дома, где он отсыпался».

Полиция выражает благодарность внимательной женщине, которая сообщила полиции о своих подозрениях. «Женщина подумала, что кто-то в беде», - сказал руководитель патрульной службы. «К счастью, с человеком ничего не произошло, и он был дома. Но стоит помнить о том, что идти плавать, находясь в нетрезвом виде, опасно. Особенно нельзя так рисковать, когда на улице совсем темно», - предупреждает полиция.