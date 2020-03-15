Несовершеннолетний подросток с признаками опьянения ехал на самодельном мотоцикле без шлема и прав — он упал и попал в больницу(2)
В субботу в ДТП пострадали два мотоциклиста, один из них — несовершеннолетний с признаками алкогольного опьянения.
В субботу в ДТП пострадали два мотоциклиста, один из них — несовершеннолетний с признаками алкогольного опьянения.
В субботу в 19:18 произошло ДТП в Вильяндимаа. В деревне Соэ 17-летний подросток с признаками алкогольного опьянения и не имеющий водительских прав ехал на незарегистрированном самодельном мотоцикле и упал с него из-за технической поломки.
Горе-мотоциклист не использовал защитный шлем. Подростка доставили в Вильяндискую больницу.
В 00:54 в волости Тори в Пярнумаа произошло еще одно ДТП с мотоциклом. На улице Вылли 34-летний мужчина на мотоцикле Kawasaki ZX900 вылетел в кювет. Мужчину доставили в Пярнускую больницу.
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