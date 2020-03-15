Несовершеннолетний подросток с признаками опьянения ехал на самодельном мотоцикле без шлема и прав — он упал и попал в больницу

В субботу в 19:18 произошло ДТП в Вильяндимаа. В деревне Соэ 17-летний подросток с признаками алкогольного опьянения и не имеющий водительских прав ехал на незарегистрированном самодельном мотоцикле и упал с него из-за технической поломки.

Горе-мотоциклист не использовал защитный шлем. Подростка доставили в Вильяндискую больницу.

В 00:54 в волости Тори в Пярнумаа произошло еще одно ДТП с мотоциклом. На улице Вылли 34-летний мужчина на мотоцикле Kawasaki ZX900 вылетел в кювет. Мужчину доставили в Пярнускую больницу.