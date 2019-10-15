15.10.2019, 09:51

Неслыханная жестокость! В Вильяндимаа мужчина задушил кота


rus.delfi.ee
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Неслыханная жестокость! В Вильяндимаа мужчина задушил кота
Pilt on illustreeriv.Foto: Pixabay

В прошлую среду полиция получила сообщение из Вильяндимаа о жестоком обращении с животным. По факту случившегося начали уголовное производство.

9 октября в полицию поступила информация, что в волости Мульги 54-летний мужчина душил кота, который в результате этого скончался. Детали случившегося выяснит полиция в ходе уголовного расследования.

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