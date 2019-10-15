15.10.2019, 09:51
Неслыханная жестокость! В Вильяндимаа мужчина задушил кота
В прошлую среду полиция получила сообщение из Вильяндимаа о жестоком обращении с животным. По факту случившегося начали уголовное производство.
В прошлую среду полиция получила сообщение из Вильяндимаа о жестоком обращении с животным. По факту случившегося начали уголовное производство.
9 октября в полицию поступила информация, что в волости Мульги 54-летний мужчина душил кота, который в результате этого скончался. Детали случившегося выяснит полиция в ходе уголовного расследования.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Медики установили, какой вред нанес сестрам Хачатурян их отец
Артист найден мертвым в мусорном баке в Петербурге
Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"
«Его буквально зарезали»: как оборвалась жизнь легенды кино