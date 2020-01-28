Несколько дней под Таллинном обесточивались потребители. Причина электриков удивила(1)
Попавшая в распределительное устройство норка несколько дней срывала в волости Раэ энергоснабжение.
Попавшая в распределительное устройство норка несколько дней срывала в волости Раэ энергоснабжение.
Начиная с четверга вплоть до вчерашнего дня в ряде населенных пунктах волости Раэ (Пеэтри и Ярвекюла), а также в относящемся к Таллинну Мыйгу имели место кратковременные отключения электричества. Выясняется, что они, по всей видимости, были вызваны проникшей в распределительное устройство норкой.
К примеру, неожиданно оказались вчера обесточенными светофоры, находящиеся у Peetri Selver, в результате чего там произошло два ДТП.
По словам специалиста компании Elektrilevi Вирго Ваабеля, начавшиеся 23 января отключения были кратковременными, как правило — длительностью несколько минут, всего их было зафиксировано восемь.
"Мы основательно протестировали сеть и нашли вчера днём вероятную причину: в расположенное в Мыйгу распределительное устройство попало небольшое животное", — сообщил Ваабель. По предварительным данным речь идет о норке.
"После того, как виновник был из устройства извлечен, обесточивания больше не происходило", — добавил Ваабел и пообещал, что электрики на всякий случай проверят дополнительно работу реле и другой автоматики на подстанциях.
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