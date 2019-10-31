Несчастный случай: в Кохила мужчина попал под поезд

Сегодня вечером произошел несчастный случай в Рапламаа, в Кохила, где мужчина попал под поезд. Скорая помощь доставила его в больницу.
В полицию поступил вызов в 20:03. Несчастный случай произошел с 41-летним мужчиной, которого доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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