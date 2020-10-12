Несчастный случай на рабочем месте в Каркси: волосы работника завода попали в станок

Женщина смогла сама освободиться, коллеги оказали ей первую помощь. Тем не менее, она сильно постардала, скорая помощь отвезла ее в Клинику Тартуского университета.

На месте происшествия побывала Трудовая инспекция, которая дальше займется инцидентом, сообщила полиция.

Согласно данным Delfi, несчастный случай произошел в помещениях деревообрабатывающего завода Puidukoda в деревне Каркси. Puidukoda не пожелал комментировать инцидент.