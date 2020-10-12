Несчастный случай на рабочем месте в Каркси: волосы работника завода попали в станок

В понедельник около 8 часов утра Центр тревоги получил вызов в деревню Каркси в Вильяндимаа, где произошел несчастный случай на рабочем месте. У одной из сотрудниц завода волосы попали в сортировочный аппарат, подтвердила Delfi Лыунаская префектура.
Женщина смогла сама освободиться, коллеги оказали ей первую помощь. Тем не менее, она сильно постардала, скорая помощь отвезла ее в Клинику Тартуского университета.
На месте происшествия побывала Трудовая инспекция, которая дальше займется инцидентом, сообщила полиция.
Согласно данным Delfi, несчастный случай произошел в помещениях деревообрабатывающего завода Puidukoda в деревне Каркси. Puidukoda не пожелал комментировать инцидент.
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