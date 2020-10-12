Несчастный случай на рабочем месте в Каркси: волосы работника завода попали в станок(5)
В понедельник около 8 часов утра Центр тревоги получил вызов в деревню Каркси в Вильяндимаа, где произошел несчастный случай на рабочем месте. У одной из сотрудниц завода волосы попали в сортировочный аппарат, подтвердила Delfi Лыунаская префектура.
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