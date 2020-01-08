Несчастный случай на рабочем месте унес жизнь строителя

В Раквере в среду утром произошел несчастный случай на рабочем месте — попал под погрузчик и погиб 43-летний мужчина.
Сегодня утром в 8.40 полиции сообщили о несчастном случае с летальным исходом, произошедшем в Раквере на строительном объекте на улице Папиару: 43-летний мужчина попал под колеса погрузчика и погиб на месте происшествия.
Для выяснения всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело.
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