08.01.2020, 14:51

Несчастный случай на рабочем месте унес жизнь строителя

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Küünal
KüünalFoto: Anni Õnneleid

В Раквере в среду утром произошел несчастный случай на рабочем месте — попал под погрузчик и погиб 43-летний мужчина.

Сегодня утром в 8.40 полиции сообщили о несчастном случае с летальным исходом, произошедшем в Раквере на строительном объекте на улице Папиару: 43-летний мужчина попал под колеса погрузчика и погиб на месте происшествия.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело.

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