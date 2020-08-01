Несчастные случаи с роботами-газонокосилками: от прямого попадания молнии до утопления в пруду

Руководитель отдела страхования имущества Salva Kindlustus Алвер Кивирюйт объяснил, что в первую очередь необходимо выяснить, входит ли робот-газонокосилка в число обычного домашнего имущества, и для этого следует внимательно просмотреть свой договор страхования жилья, чтобы убедиться, что он покрывает ущерб, связанный с домашним имуществом. Кроме того, следует проверить, выбрана ли защита домашнего имущества в достаточной сумме, так как роботы-газонокосилки как правило являются достаточно дорогими. ”Нужно также помнить, что большинство случаев ущерба, связанных с роботами-газонокосилками, возмещаются на основании страхования всего риска, в связи с чем для страхования жилья важно выбрать именно страхование всего риска, — добавил Кивирюйт.

”Действительно, в случае роботов-газонокосилок сам аппарат зачастую оказывается поврежден не в полной степени. Например, одними из самых распространенных случаев являются повреждения, вызванные перенапряжением в результате удара молнии. Это может случиться и в ситуации, когда молния попадает в расположенную в отдалении линию электропередачи или, например, на территорию участка соседа. В таком случае зачастую достаточно просто заменить материнскую плату устройства. В то же время в Salva уже был зафиксирован случай, когда молния ударила непосредственно в аппарат, в результате чего был полностью разбит как адаптер и зарядная станция, так и сам робот-газонокосилка”, — рассказал Кивирюйт

В случае частичного ущерба, например, при перенапряжении, сумма ущерба обычно составляет 20-30% от цены устройства, то есть примерно 600-1000 евро.

Клиенты Salva также сталкивались с такими ситуациями, когда робот-газонокосилка тонул в пруду или падал с высокого края. ”При этом мы все чаще сталкиваемся со случаями наезда на робота-газонокосилку машин. Приехавшим в гости друзьям стоит обязательно сказать, что у вас в саду передвигается такой аппарат. Можно и вовсе вывесить соответствующую табличку”, — объяснил Кивирюйт, добавив, что случалось и так, что газонокосилка сама заезжала под припаркованную машину и застревала под ней. Когда машина начинала двигаться, газонокосилка получала повреждения.