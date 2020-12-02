Несчастная любовь или обычное сводничество? Пока эстонца не было дома, африканки оказывали в его квартире сексуальные услуги

Два года назад эстонский рынок секс-услуг взорвала новость: две чернокожие красавицы предлагают свои услуги прямо в пригороде Таллинна. Полиция задержала девушек и их "сутенера" - показания расходятся.
Эстонец по имени Марек (45) летом 2018 года работал в Финляндии и познакомился там с двумя чернокожими девушками из Нигерии, которые находились в Евросоюзе на основе итальянского вида на жительство — Изабеллой и Софией (имена девушек не настоящие).
Марек утверждает, что в июне того года познакомился с Софией (26) на финском сайте знакомств, где она предлагала под прикрытием обычной анкеты предлагала секс за деньги. У парочки завязалось общение, они начали спать и проводить время вместе, и Марек даже начал испытывать к Софии чувства. По крайней мере такую версию рассказывает полиции сам мужчина.
По его словам, позже девушка познакомила его со своей подругой Изабеллой (28), и пара на какое-то время превратилась в любовную троицу. В августе Марек поехал домой в Эстонию, и девушки якобы попросились вместе с ним, поэтому он купил им билеты на паром. Мол у них кончался контракт на аренду квартиры, а Софии надо было слать деньги в Нигерию каким-то бандитам, которые отправили ее на заработки в Европу, и она боялась за своего ребенка, рассказывает Марек.
Сама София говорит, что познакомилась с Мареком за неделю до приезда в Эстонию — они встретились в центре города и стали хорошими знакомыми. София утверждает, что никогда не спала с ним. В суде она рассказала, что Марек водил девушек по ресторанам и магазинам, платил за все, и даже предлагал Софии стать его девушкой, но она отказалась.
"У нас не было денег, чтобы вернуться в Италию. Мы решили зарабатывать, оказывая сексуальные услуги. Мы с подругой попросили Марека разместить объявление в интернете, и он помог это сделать. Он разместил объявление и купил SIM-карту для общения с клиентами", — рассказывает София.
Марек опубликовал в сети объявление о "чернокожих красавицах из Финляндии". Расценки у девушек были следующие: полчаса секса стоили 100 евро, час — 200 евро. Они предлагали обычный защищенный секс и массаж. София утверждает, что Марек не приводил им клиентов и никуда девушек не возил. Клиенты же приходили, когда Марека не было дома, или же он специально уходил перед приходом клиента.
София также заявила в суде, что до приезда в Эстонию сексуальные услуги в Финляндии не оказывала, как утверждает Марек, и что здесь ее вынудила на это нехватка денег.
Оказывается Марек не только помог опубликовать объявление, но и активно следил за тем, чтобы они оставались на видном месте на сайтах знакомств. Клиентов хватало — обычно 1-3 раза в день. Изабелла рассказывает, что девушки платили Мареку 50 евро в день за проживание, если к них были клиенты.
Слухи о "чернокожих красавицах" быстро разошлись, и несмотря на отличный спрос, девушки в конце лета 2018 года решили улететь обратно в Италию, но не остаются там надолго и в середине сентября возвращаются в Эстонию — по возвращению всю компанию арестовывает полиция.
Марек получил подозрение в сводничестве. Сами участники "торговой схемы" утверждают, что все совсем не так, мол это всего лишь такое стечение обстоятельств, из-за которого могло показаться, что было сводничество.
Марек утверждает, что сказал девушкам, чтобы они искали себе съемную квартиру и съезжали от него, но они не успели — их арестовала полиция. Нигерийки тоже утверждают, что вернулись в Эстонию только за своими вещами и не собирались продолжать торговать своим телом, у них даже были куплены билеты обратно в Италию.
В итоге Марек пошел на соглашение и признал себя виновным в организации сексуальных услуг со стороны двух гражданок Нигерии. В качестве наказания его ждет год условного заключения и такой же испытательный срок.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Вы успешно зарегистрированы в качестве подписчика рассылки Delfi!
Как сложилась судьба единственной дочери Михаила Горбачева
Сын Михаэля Шумахера подписал контракт с «Хаас» из Формулы 1
Несмотря на пандемию: лучшие места для туризма в фото
72-летнюю Ирину Винер не узнать: так она изменилась