Несчастная любовь или обычное сводничество? Пока эстонца не было дома, африканки оказывали в его квартире сексуальные услуги

Эстонец по имени Марек (45) летом 2018 года работал в Финляндии и познакомился там с двумя чернокожими девушками из Нигерии, которые находились в Евросоюзе на основе итальянского вида на жительство — Изабеллой и Софией (имена девушек не настоящие).

Марек утверждает, что в июне того года познакомился с Софией (26) на финском сайте знакомств, где она предлагала под прикрытием обычной анкеты предлагала секс за деньги. У парочки завязалось общение, они начали спать и проводить время вместе, и Марек даже начал испытывать к Софии чувства. По крайней мере такую версию рассказывает полиции сам мужчина.

По его словам, позже девушка познакомила его со своей подругой Изабеллой (28), и пара на какое-то время превратилась в любовную троицу. В августе Марек поехал домой в Эстонию, и девушки якобы попросились вместе с ним, поэтому он купил им билеты на паром. Мол у них кончался контракт на аренду квартиры, а Софии надо было слать деньги в Нигерию каким-то бандитам, которые отправили ее на заработки в Европу, и она боялась за своего ребенка, рассказывает Марек.

Сама София говорит, что познакомилась с Мареком за неделю до приезда в Эстонию — они встретились в центре города и стали хорошими знакомыми. София утверждает, что никогда не спала с ним. В суде она рассказала, что Марек водил девушек по ресторанам и магазинам, платил за все, и даже предлагал Софии стать его девушкой, но она отказалась.

"У нас не было денег, чтобы вернуться в Италию. Мы решили зарабатывать, оказывая сексуальные услуги. Мы с подругой попросили Марека разместить объявление в интернете, и он помог это сделать. Он разместил объявление и купил SIM-карту для общения с клиентами", — рассказывает София.

Kuvataõmmis

Марек опубликовал в сети объявление о "чернокожих красавицах из Финляндии". Расценки у девушек были следующие: полчаса секса стоили 100 евро, час — 200 евро. Они предлагали обычный защищенный секс и массаж. София утверждает, что Марек не приводил им клиентов и никуда девушек не возил. Клиенты же приходили, когда Марека не было дома, или же он специально уходил перед приходом клиента.