Несчастье за рулем: приступ у водителя привел к аварии

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Foto on illustreeriv. Foto: Madis Veltman

Во второй половине дня в субботу в Таллинне произошло ДТП: у водителя легкового автомобиля случился приступ прямо во время движения. К счастью, всё закончилось легкой аварией.