Несчастье за рулем: приступ у водителя привел к аварии

Во второй половине дня в субботу в Таллинне произошло ДТП: у водителя легкового автомобиля случился приступ прямо во время движения. К счастью, всё закончилось легкой аварией.
ДТП произошло в 17.13 на парковке рядом с Таллиннским аэропортом (Тартуское шоссе, 101). Водителя Škoda Superb — 36-летнего мужчину — хватил удар, он потерял контроль над машиной, и она врезалась в стойку шлагбаума.
Водителя доставили на Ида-Таллиннскую центральную больницу.
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