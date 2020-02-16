Несчастье за рулем: приступ у водителя привел к аварии

ДТП произошло в 17.13 на парковке рядом с Таллиннским аэропортом (Тартуское шоссе, 101). Водителя Škoda Superb — 36-летнего мужчину — хватил удар, он потерял контроль над машиной, и она врезалась в стойку шлагбаума.

Водителя доставили на Ида-Таллиннскую центральную больницу.

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