Неприглядная шалость с умными часами: ребенок за три часа сделал 60 ложных звонков

60 звонков в Центр тревоги сделал один шестилетний ребенок. Как такое возможно? Много для этого не надо: всего лишь "умные часы", которые продвинутые родители заказывают своим детям, чтобы знать — где находится ребенок. Родители сами могут звонить на часы, а у ребенка есть возможность набирать только номер экстренной помощи.

"Печально то, что работа центра управления была нарушена. И патрули прочесывали район позиционирования часов как сумасшедшие. В поисках звонившего патруль произжал мимо расположенного в данном месте детского сада, и полицейские заметили, как дети, увидев их, стали взбудоражились. Стражи порядка остановились и спросили, кто звонил в полицию, и дюжина пальцев указала в сторону одного мальчика", — пишет Ляэне-Харьюское отделение полиции на своей страничке в социальной сети.

"Детям объяснили, что на номер экстренной помощи звонят только в случае беды, и это не место для шуток", — отмечает полиция.

Полиция советует родителям разъяснить детям допустимые пределы шуток. Ложные звонки только отнимают ресурсы тех, кто действительно остро нуждается в помощи.