08.10.2019, 15:03

Непонятная цель визита и мало денег: в понедельник трех россиян не пустили в Эстонию

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rus.delfi.ee
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lennujaamas
lennujaamasFoto: Siim Lõvi

За минувшие сутки у трех граждан России возникли проблемы в таллиннском аэропорту при пересечении эстонской границы: двух женщин и одного мужчину не впустили в Эстонию. Развернули в аэропорту и одного турка.

Как сообщает Департамент полиции и погранохраны, у прибывшей на самолете из Минска в понедельник 27-летней гражданки РФ отсутствовали при себе необходимые документы, которые бы объясняли цель и условия приезда в Эстонию. В отношении нее был оформлен запрет на въезд в страну.

7 октября еще одну гражданку России, прилетевшую из Минска, не впустили в Эстонию. Помимо того, что 23-летняя девушка не могла документально обосновать цель своего визита, у нее отсутствовали необходимые средства для проживания или возвращения в страну своего гражданства.

Вчера запрет на въезд в Эстонию по вышеуказанным причинам был оформлен также на 22-летнего гражданина РФ, который прибыл самолетом из Москвы. Его шенгенская виза были признана недействующей.

7 октября границу не прошел и прибывший в Таллинн из Стамбула 22-летний гражданин Турции. У него отсутствовали документы, обосновывавшие бы цель и условия поездки, а также средства на проживание (учитывая длительность пребывания в нашей стране) или возвращения на родину, а в случае транзита — необходимые для этого документы.

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