Непонятная цель визита и мало денег: в понедельник трех россиян не пустили в Эстонию

Как сообщает Департамент полиции и погранохраны, у прибывшей на самолете из Минска в понедельник 27-летней гражданки РФ отсутствовали при себе необходимые документы, которые бы объясняли цель и условия приезда в Эстонию. В отношении нее был оформлен запрет на въезд в страну.

7 октября еще одну гражданку России, прилетевшую из Минска, не впустили в Эстонию. Помимо того, что 23-летняя девушка не могла документально обосновать цель своего визита, у нее отсутствовали необходимые средства для проживания или возвращения в страну своего гражданства.

Вчера запрет на въезд в Эстонию по вышеуказанным причинам был оформлен также на 22-летнего гражданина РФ, который прибыл самолетом из Москвы. Его шенгенская виза были признана недействующей.