Неожиданно участились кражи топлива со строительных объектов

"В течение последних двух недель в центр тревоги и управления Rapid Security поступало неожиданно много сигналов тревоги с попыток кражи топлива", — сказал руководитель предприятия и эксперт по охране Валло Пылдма. Воруют главным образом из тракторов и другой техники на строительных объектах.

Кражи топлива и попытки кражи совершали преимущественно в Харьюмаа, в последние разы как в Таллинне, так и в волостях Сауэ и Ания. "Возможно, что кражи топлива со строек связаны также с кризисом пандемии, — констатировал Пылдма. — У многих людей, особенно у тех, кто работал "по-черному", доходы значительно уменьшились, и спрос на дешевое топливо растет", — объяснил он.

Львиную долю краж охранная фирма смогла предотвратить благодаря охранным устройствам еще до совершения. "К сожалению, в случае нескольких краж, очевидно, приложили руку свои, потому что камеры на время кражи отвернуты", — добавил Пылдма. "Обычно это все-таки не помогает, потому что, например, современный трактор дает сигнал тревоги сразу, как уровень топлива в баке резко снижается", — отметил он.

Статистика преступлений против имущества за последние шесть лет показывает, что обычно разгар сезона краж со строек наступает в мае. Rapid Security — скандинавское охранное предприятие, эстонское отделение которой предлагает охранные услуги и технологию во всех трех странах Балтии.

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