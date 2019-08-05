Необычный вызов: мужчина случайно вместо рыбы поймал чайку

Вчера вечером Лыунаский центр спасения получил сообщение от рыбака, который случайно поймал на блесну чайку, после чего птица запуталась в леске.
Инцидент произошел на реке Эмайыги в Тарту.
Прибывшие на место спасатели при помощи специального приспособления поймали птицу, обрезали леску и выпустили чайку на свободу.
Блесну вернули рыбаку.
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