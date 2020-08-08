Немецкого бизнесмена обманули на 50 000 евро через эстонский сайт
По сообщению полиции немецкого города Ко́нстанц, через эстонский сайт у местного бизнесмена выманили 50 000 евро.
По сообщению полиции немецкого города Ко́нстанц, через эстонский сайт у местного бизнесмена выманили 50 000 евро.
Осенью прошлого года 54-летний житель Германии инвестировал около 50 000 евро через платформу, зарегистрированную в Таллинне.
Когда же он пожелал забрать сумму вместе с обещанными процентами, связаться с платформой больше не удавалось. Мужчина обратился в полицию.
Также на этой неделе в земле Северный Рейн-Вестфалия был выявлен случай, когда мошенники обманули 20-летнюю женщину на 11 000 евро. Женщина инвестировала через одну платформу 1000 евро. Когда она захотела вывести деньги, ей позвонил мужчина, представившийся Томасом Паркером и сказал, что ее счет заблокирован, но она может получить в распоряжение счет одного умершего человека, на котором находится 90 000 евро. Для этого ей надо лишь перевести на счет в одном эстонском банке 10 000 евро. После того, как женщина сделала это, Паркер пропал.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Переболевшие COVID-19 пациенты страдают от странных симптомов
Как в молодости выглядела самая титулованная герцогиня в мире?
Тарасова рассказала, как относится к Родниной
Зверское убийство в центре Москвы: жуткие подробности