Немецкая таможня нашла в эстонской фуре гигантскую партию контрабандных сигарет

Сочлененный грузовик с эстонскими номерными знаками въехал в Германию через пограничный переход Людвигсдорф (польско-германская граница) вечером 28 октября 2020 года. Согласно грузовому документу, грузовик перевозил различные упаковочные материалы.

Во время рентгеновского осмотра, в ходе которого был просвечен весь рефрижераторный прицеп, таможенники заметили нарушения. Затем они провели визуальный осмотр груза.

За коробками с упаковочным материалом находились 22 поддона с большими пакетами, обернутыми белой пленкой.

После разгрузки поддонов упаковки вскрыли. Всего в них было 8,4 миллиона контрабандных сигарет (42 000 блоков). Налоговый ущерб составляет около двух миллионов евро.

Прокуратура и Дрезденская таможня проводят дополнительное расследование.