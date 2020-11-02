Немецкая таможня нашла в эстонской фуре гигантскую партию контрабандных сигарет
При проверке эстонского грузовика немецкие таможенники изъяли 8,4 миллиона контрабандных сигарет, передает таможня Германии.
При проверке эстонского грузовика немецкие таможенники изъяли 8,4 миллиона контрабандных сигарет, передает таможня Германии.
Сочлененный грузовик с эстонскими номерными знаками въехал в Германию через пограничный переход Людвигсдорф (польско-германская граница) вечером 28 октября 2020 года. Согласно грузовому документу, грузовик перевозил различные упаковочные материалы.
Во время рентгеновского осмотра, в ходе которого был просвечен весь рефрижераторный прицеп, таможенники заметили нарушения. Затем они провели визуальный осмотр груза.
За коробками с упаковочным материалом находились 22 поддона с большими пакетами, обернутыми белой пленкой.
После разгрузки поддонов упаковки вскрыли. Всего в них было 8,4 миллиона контрабандных сигарет (42 000 блоков). Налоговый ущерб составляет около двух миллионов евро.
Прокуратура и Дрезденская таможня проводят дополнительное расследование.
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