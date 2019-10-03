03.10.2019, 14:26

Немецкая полиция задержала с марихуаной ”рок-звезду из Эстонии”

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rus.delfi.ee
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Немецкая полиция задержала с марихуаной ”рок-звезду из Эстонии”
Foto: Sebastian Gollnow, AP

Пограничная полиция Германии задержала на автомагистрали A94 в Баварии несколько человек, во владении которых находились наркотические вещества. Среди задержанных оказался мужчина, назвавшийся ”рок-звездой из Эстонии”.

Пограничная полиция Бургхаузена проверила автомобили Mercedes с эстонскими номерными знаками. Водителем оказался музыкант из Эстонии, а пассажир назвался эстонской рок-звездой.

”Рок-звезда” имела при себе марихуану.

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