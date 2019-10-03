Немецкая полиция задержала с марихуаной ”рок-звезду из Эстонии”

Пограничная полиция Германии задержала на автомагистрали A94 в Баварии несколько человек, во владении которых находились наркотические вещества. Среди задержанных оказался мужчина, назвавшийся ”рок-звездой из Эстонии”.
Пограничная полиция Бургхаузена проверила автомобили Mercedes с эстонскими номерными знаками. Водителем оказался музыкант из Эстонии, а пассажир назвался эстонской рок-звездой.
”Рок-звезда” имела при себе марихуану.
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