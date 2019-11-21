Немецкая полиция задержала на границе с Польшей эстонца. Оказалось, что он разыскивается за убийство

"Поскольку постановление об аресте является международным, мы видим его и в своем программном обеспечении", — сказал первый главный комиссар полиции Йенс Шобрански из Берлина. Эстонца сразу арестовали и доставили во Франкфурт-на-Одере, а оттуда позднее дальше в тюрьму предварительного заключения в Берлин, передает Märkische Onlinezeitung.

Мужчину задержали случайно в ходе масштабного пограничного контроля на шоссе А12 в одном из пунктов, где немецкая федеральная полиция проводила крупную операцию против нелегальной иммиграции на границе Польши и Германии в земле Бранденбург, сообщила главный комиссар полиции Стефани Падел.

Выборочно проверили 1500 человек и вдобавок к разыскиваемому убийце нашли также оружие и наркотики, а также поддельные документы.