21.11.2019, 18:50

Немецкая полиция задержала на границе с Польшей эстонца. Оказалось, что он разыскивается за убийство


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Немецкая полиция задержала на границе с Польшей эстонца. Оказалось, что он разыскивается за убийство
Foto: Kaader videost

Немецкая федеральная полиция задержала в среду утром в 9:45 в ходе пограничного контроля поблизости от границы с Польшей путешествовавшего на автобусом Flixbus мужчину, который при проверке электронной базы данных оказался разыскиваемым в Эстонии за убийство.

"Поскольку постановление об аресте является международным, мы видим его и в своем программном обеспечении", — сказал первый главный комиссар полиции Йенс Шобрански из Берлина. Эстонца сразу арестовали и доставили во Франкфурт-на-Одере, а оттуда позднее дальше в тюрьму предварительного заключения в Берлин, передает Märkische Onlinezeitung.

Мужчину задержали случайно в ходе масштабного пограничного контроля на шоссе А12 в одном из пунктов, где немецкая федеральная полиция проводила крупную операцию против нелегальной иммиграции на границе Польши и Германии в земле Бранденбург, сообщила главный комиссар полиции Стефани Падел.

Выборочно проверили 1500 человек и вдобавок к разыскиваемому убийце нашли также оружие и наркотики, а также поддельные документы.

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