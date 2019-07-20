Немецкая полиция задержала двоих воров из Эстонии. У них нашли краденую одежду и ноутбук(16)
У задержанных в немецком Вюрцбурге мужчин забрали множество украденных из магазинов предметов одежды и ноутбук, пишет издание Main-Echo.
У задержанных в немецком Вюрцбурге мужчин забрали множество украденных из магазинов предметов одежды и ноутбук, пишет издание Main-Echo.
В среду после полудня владелец расположенного на улице Земмельштрассе магазина сообщил в полицию о двух стоящих перед его магазином подозрительных мужчинах.
Патруль задержал мужчин в 13:15 на улице Хандгассе, и в ходе проверки у мужчин нашли прежде всего предметы одежды, которые, очевидно, были украдены из магазинов, на части их них также были защитные элементы. Вдобавок полицейские забрали у мужчин, очевидно, украденный ноутбук, а также складной нож.
Оба мужчины были родом из Эстонии, одному из них 49 лет и второму 51 год. Полиция доставила обоих мужчин в участок. Многие забранные у мужчин предметы одежды к настоящему моменту также соотнесены с произошедшими в Вюрцбурге магазинными кражами. Вдобавок выяснилось, что ноутбук стоимостью примерно 1000 евро был украден из одной припаркованной на улице Земмельштрассе машины непосредственно перед задержанием мужчин.
Ночь на четверг мужчины провели в арестной камере, откуда их по распоряжению прокуратуры доставили в суд. Судья по причине подозрения в вооруженном ограблении определил мужчин в тюрьму предварительного следствия.
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