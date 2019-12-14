Нелепая авария: велосипедист захотел перейти дорогу, но оказался в больнице
Вчера в Хаапсалу в аварии на пешеходном переходе пострадал велосипедист.
Вчера в Хаапсалу в аварии на пешеходном переходе пострадал велосипедист.
13 декабря 16:12 произошла авария возле Лихула мнт, 7 в Хаапсалу. Все началось с того, что 45-летний мужчина на велосипеде захотел перейти по пешеходному переходу дорогу. Он слез с транспортного средства и стал пешком пересекать проезжую часть. Водитель легкового автомобиля Ford Focus, 36-летний мужчина, уже издали заметил пешехода и остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить его.
Однако сзади ехал автомобиль Renault Master. Его водитель, 31-летний мужчина, не заметил остановившийся Ford и врезался в него. В результате удара Ford отклонился на пешеходный переход и сбил велосипедиста.
Пострадавшего доставили в Ляэнемааскую больницу.
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