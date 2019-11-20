Нелегальные рабочие, проститутки, воры: за сутки из Эстонии выслали десять граждан Украины, Молдавии и России

Сотрудник отдела по надзору за миграцией Пыхьяской префектуры полиции и погранохраны сделал предписание покинуть Эстонию гражданке России 1992 года рождения. Она находилась в стране без законных оснований уже в течение семи дней.

Для двух гражданок Украины (29 и 34 лет) безвизовое пребывание в Эстонии прекратилось досрочно. По данным полиции, они оказывали в Таллинне за деньги сексуальные услуги. Помимо предписания о выезде они получили запрет на въезд сроком на один год.

Для 31-летнего гражданина Молдавии безвизовое нахождение в нашей стране было пресечено в связи с совершенной им кражей из торгового центра. Запрет на въезд будет действовать в течение трех лет. Мужчина убыл из Таллинна в Стамбул.

Досрочно завершено пребывание в Эстонии пяти лиц с украинским гражданством (мужчины 22, 26, 30, 38 лет и женщина 58 лет) по причине работы в Эстонии без законных на то оснований. Предписание покинуть страну полиция сопроводила запретом на въезд сроком от полугода до 3 лет.

Такая же мера была предпринята в отношении гражданки Республики Молдовы (45): ее шенгенская виза признана недействующей, а запрет на въезд составит шесть месяцев.