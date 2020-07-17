17.07.2020, 12:11

Неизвестный расплатился в магазине сувенирными деньгами. Ущерб составил 500 евро


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Неизвестный расплатился в магазине сувенирными деньгами. Ущерб составил 500 евро
Foto: Madis Veltman

На этой неделе в Пайде в магазине неизвестный расплатился за товар ненастоящими деньгами.

15 июля полиция получила сообщение о том, что в магазине на улице Пярну в Пайде человек заплатил за покупки сувенирными деньгами.

Как сообщает Ляэнеская префектура, ущерб составил 500 евро.

Личность данного человека пока не установлена.

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