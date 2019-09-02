Неисправимый: известного рецидивиста вернули за решетку

Вменяемое ему преступление Похлак совершил в ноябре прошлого года. 15 апреля его задержали, признали подозреваемым и с тех пор он находился за решеткой.

Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы, из которых он должен реально отбыть 8 месяцев. Остальное наказание — 2 года и 4 месяца назначено условно с испытательным сроком 3 с половиной года. К сегодняшнему дню половину этого срока Похлак уже отсидел, поэтому сможет выйти на свободу уже в середине января.

Ранее Похлак был неоднократно судим за различные преступление, самым громким из которых была организация взрыва на площади Вабадузе 26 августа 1993 года. На свободу он вышел досрочно в 2007, но проблемы с законом продолжились. Последний раз Похлак (2017) освободился тоже по УДО.

Согласно приговору по последнему делу, Похлак вместе с подельником требовали от 33-летнего мужчины якобы в покрытие долга свыше 600 000 крон. Пострадавшего сексуально унижали, поэтому поначалу Похлака также обвиняли в попытке изнасилования.