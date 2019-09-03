Неделю назад пропала 35-летняя женщина. Полиция разыскивает причастный к ее исчезновению автомобиль

Юлле пропала вечером 27 августа. Близкие сообщили полиции, что в 15:30 она вышла из автобуса в деревне Везиярве и пешком пошла домой. Это подтвердили и свидетели. Но домой она не вернулась.

Затем полиция, родственники, добровольцы и спасатели начали поиски пропавшей. Но найти ее не удалось. "В полицию поступило достаточно доказательств, которые указывают, что Юлле, очевидно, пропала не по своей доброй воле", — сообщил пресс-секретарь полиции.

Было начато уголовное делопроизводство. Параллельно продолжаются поиски.

Полиция просит, если кто-то видел 26 или 27 августа в волости Вильянди в районе Везиярве незнакомый автомобиль темного цвета, связаться с Вильяндиским отделением полиции по телефону 59151842 или написать письмо на электронный адрес kadri.aavik@politsei.ee.

Рост Юлле 165 сантиметров, она среднего телосложения. На ней были брюки темного цвета, рубашка в бело-синюю полоску, на голове синяя повязка и на спине маленький рюкзачок.