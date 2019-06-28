Неделя после стрельбы в таксистов: что мы знаем к сегодняшнему дню и что будет дальше

21 июня возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за убийство. В тот же день прокурор Катрин Пяртласе сообщила, что в связи со смертью Юримяэ дело будет закрыто.

В то же время, правоохранительные органы хотят до завершения следствия всё-таки выяснить причину, по которой Райво Юримяэ схватился за пистолет и открыл стрельбу.

Пресс- секретарь Пыхьяской прокуратуры Карел Каллас на прошлой недели сказал газете Eesti Ekspress, что ни Юримяе, ни потерпевшие, не были связаны с так называемой таксомафией, но позже выяснилось, что Юримяэ проходил свидетелем в ходе судебного процесса по таксомафии.

По делу осталось довести до конца некоторые процессуальные действия. Например, экспертиза должны ответить на вопрос о степени ущерба здоровью, нанесенному раненому водителю.

“Мы допросили ряд свидетелей, проверили много сообщений, чтобы получить как можно более точную картину пятничного преступления. Но так как подозреваемый умер, то вопрос о его мотивах может так и остаться без ответа», - сказала пресс-секретарь полиции Мариэ Аава.

Кто стрелок?

К полудню прошлой пятницы полиция установила личность стрелка — Райво Юримяэ, ранее работавший водителем такси на предприятии Vaba Takso. Этому предшествовала пестрая карьера: мужчина пробовал себя дальнобойщиком как в Эстонии, так и в Швеции, трудился охранником в Таллиннской тюрьме. Успел немного поучиться в Академии внутренней защиты.

Один из бывших работодателей Юримяэ рассказал Delfi, что карьера дальнобойщика у мужчины закончилась после того, как он просто перестал появляться на работе. Его поведение было странным, он не ладил с коллегами, в припадках ярости угрожал им физической расправой и даже убийством.

Последние трудовые отношения завершились у Юримяэ в конце 2018 года. В связи с тем, что с работодателем остались споры по долгам, последний обратился за их взысканием в суд. Дело завершилось компромиссом, и бывший работник в итоге должен был заплатить работодателю 700 евро.

Бывшие одноклассники характеризовали его как тихого и замкнутого человека.

По имеющейся информации, у Юримяэ не было проблем ни с алкоголем, ни с наркотиками. Согласно регистру наказаний он чист. Но никто так ничего не смог сказать, были ли у подозреваемого проблемы с близкими, или был ли для него проблемой 700-евровый долг.

Полиция выяснила, что у Юримяэ имелось разрешение на оружие, и использованный для совершения преступления пистолет ТТ он приобрел легально.

Что произошло со стрелком?

С целью задержания Юримяэ по всему Таллинну были проведены облавы. Как позже поделился информацией Пыхьяский префект Кристиан Яани, проверялись транспортные узлы, подозреваемого искали во всех домах, где бы он мог находиться.

Обратились к населению, распространили фотографии и приметы. В результате этой работы поступало очень много наводок о местонахождении подозреваемого.

Наконец, поступил звонок из села Набала в Харьюском уезде. Позвонивший на горячую линию мужчина сообщил, что видел соответствующего описанию мужчину сидящим на автобусной остановке в Набала, в его руке было оружие.

Как рассказал Яани, прибывший на место патруль сразу же узнал в сидевшем на остановке мужчине разыскиваемого Юримяэ. Полицейские и подозреваемый посмотрели друг на друга, после чего мужчина совершил самоубийство.