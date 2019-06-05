05.06.2019, 12:19

Недалеко до беды: в одном из домов Кадриорга обнаружили высокую концентрацию газа


rus.delfi.ee
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Недалеко до беды: в одном из домов Кадриорга обнаружили высокую концентрацию газа
Delfi

Во вторник вечером, в 21.26, спасатели получили вызов в один из домов на таллиннской улице Весивярава, где сработал датчик угарного граза.

Спасатели проверили квартиры и обнаружили вблизи газового оборудования высокую концентрацию газа. Сотрудники спасательного департамента перекрыли трубы и проветрили помещения. Далее проблемой займется снабжающее дом газом предприятие.

Никто не пострадал.

Департамент напоминает, что за наличие датчика угарного газа в тех жилых помещениях, где его установка обязательна, и соответствие его требованиям, отвечает владелец квартиры. За газовую сеть, находящуюся в подъезде, совместно отвечают члены правления квартирного товарищества.

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