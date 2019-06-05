Недалеко до беды: в одном из домов Кадриорга обнаружили высокую концентрацию газа

Спасатели проверили квартиры и обнаружили вблизи газового оборудования высокую концентрацию газа. Сотрудники спасательного департамента перекрыли трубы и проветрили помещения. Далее проблемой займется снабжающее дом газом предприятие.

Никто не пострадал.

Департамент напоминает, что за наличие датчика угарного газа в тех жилых помещениях, где его установка обязательна, и соответствие его требованиям, отвечает владелец квартиры. За газовую сеть, находящуюся в подъезде, совместно отвечают члены правления квартирного товарищества.