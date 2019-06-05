Недалеко до беды: в одном из домов Кадриорга обнаружили высокую концентрацию газа
Во вторник вечером, в 21.26, спасатели получили вызов в один из домов на таллиннской улице Весивярава, где сработал датчик угарного граза.
Во вторник вечером, в 21.26, спасатели получили вызов в один из домов на таллиннской улице Весивярава, где сработал датчик угарного граза.
Спасатели проверили квартиры и обнаружили вблизи газового оборудования высокую концентрацию газа. Сотрудники спасательного департамента перекрыли трубы и проветрили помещения. Далее проблемой займется снабжающее дом газом предприятие.
Никто не пострадал.
Департамент напоминает, что за наличие датчика угарного газа в тех жилых помещениях, где его установка обязательна, и соответствие его требованиям, отвечает владелец квартиры. За газовую сеть, находящуюся в подъезде, совместно отвечают члены правления квартирного товарищества.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Названы предметы, которые нужно срочно выложить из багажника
Этот песик показал львам, кто здесь босс — забавное видео
Опасная близость: женщина чудом спаслась от акулы и не поняла как
Стали известны последние слова убитой под Раменском