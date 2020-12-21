Нечто новое для Эстонии: "очаровательные" лжеинвесторы ловят своих жертв на сайтах знакомств
Эстонская полиция сообщает о новом подходе к поиску жертв, который последнее время применяют мошенники. И приводит в пример совсем свежий случай обмана.
Эстонская полиция сообщает о новом подходе к поиску жертв, который последнее время применяют мошенники. И приводит в пример совсем свежий случай обмана.
18 декабря в Таллинне было начато уголовное делопроизводство по случаю мошенничества, в котором пострадавший потерял 3050 евро. Мужчина познакомился в мобильном приложении знакомств с женщиной, которая посоветовала ему своего дядю, якобы профессионального маклера по финансовым услугам. Мужчине предложили заработать на бирже и постоянно требовали новых вложений. Когда он захотел забрать свои деньги, но не смог этого сделать, он понял, что это мошенничество.
В связи с тем, что мошенники разнообразили свой арсенал по поиску жертв, эстонский веб-констебль Яна Фролова просит пользователей интернета быть крайне осторожными в выборе новых знакомств.
"Нашли на портале или в мобильном приложении знакомств девушку и начали общаться? Она упомянула, что инвестирует в крипто-валюту и хорошо зарабатывает? Сначала предложила как бы невзначай, не хотите ли и вы попробовать поиграть на бирже, а после того, как вы сделали первый перевод, начала более настойчиво советовать вложить больше денег?
Это мошенничество и вы не увидите больше ни своих денег, ни прибыли, ни самой девушки. Эта схема мошенничества распространена по всему миру и такие случаи все чаще встречаются в Эстонии.
Мошенники используют для приманки фото молодых симпатичных девушек и общаются как на русском, так и на английском языках. Сначала они рассказывают о своем опыте инвестирования и предлагают совет и помощь, некоторые из них сами представляются инвестиционными консультантами, другие говорят, что им помогает опытный ментор, поэтому риск низкий, а доход хороший.
Мошенница может общаться с вами несколько недель или даже месяцев, сначала идут разговоры ни о чем, а когда доверие уже завоевано, начинаются беседы на тему финансов. Если человек проявил интерес, женщина досконально разъясняет, как все происходит, дает инструкции и подчеркивает многократно, что инвестирование — это решение самого мужчины. Назойливо делать предложения инвестировать еще больше женщина начинает делать тогда, когда человек один раз уже сделал перевод.
Чтобы уберечь свое имущество, просим следовать простым советам:
• Когда получаете предложение, обещающее быстрый и гарантированный доход, отнеситесь к таким предложениям с осторожностью.
• Не передавайте незнакомцам свои данные: фото карты или паспорта, кредитных карточек, свои PIN-коды и пароли и т.п.
• Не переводите деньги до того, как проверите информацию о предприятии и убедитесь, что оно заcлуживает доверия.
• Не устанавливайте по просьбе незнакомцев на свой компьютер программы, дающий дистанционный доступ к вашему компьютеру — TeamViewer или AnyDesk.
• Сообщите о сомнительных предложениях на инфолинию Департамента полиции и погранохраны 612 3000 или сайт https://cyber.politsei.ee/.
• Если вы стали жертвой мошенников, обратитесь в полицию.
• Предупредите своих друзей и близких".
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