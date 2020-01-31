Нечестные дельцы топливного бизнеса обчистили государство на миллионы евро

Когда руководитель транспортного предприятия International Veod OÜ Сергей Шаров (52) дал водителю Игорю первое рабочее задание, Игорь был уверен, что Шаров - это обычный работодатель. В пункте назначения он понял, что здесь не всё чисто.

Игорю лишь сказали, что он должен привезти из Латвии в Харьюский уезд бытовую химию. Проинструктировали, что машину встретят на заправке Circle K на окраине Риги.

На латвийской бензоколонке эстонского водителя ждал черный BMW. Сидевшие в автомобиле мужчины махнули рукой, и он последовал за ними на близлежащий заброшенный склад.

Там, не говоря ни слова, в фуру стали грузить белые пластиковые кубы, в которых просвечивалась желтая жидкость. Когда до кабины Игоря дошел запах топлива, было ясно, что домашней химией тут, очевидно, и не пахнет.

Затем хмурого вида латыш протянул Игорю мобильный телефон, по которому он должен был получать дальнейшие указания. "Потом выброси его", - сказал грузоотправитель.

Новый сопровождающий уже ждал

На обратном пути Игоря некоторое время сопровождал тот же самый темный BMW. Через границу Игоря направили странным маршрутом - через Валга. Когда BMW исчез, то в эстонском приграничном городе водителя ждал уже новый сопровождающий. Машина сопровождения двигалась до Харьюмаа в десятке километров впереди, на случай, если где-то стоит патруль полиции или пограничников.

Когда грузовик Игоря стали разгружать в Яэсмяэ, прошла облава, и полиция арестовала всех находившихся там людей.

Вскрылась самая масштабная за многие годы схема топливного мошенничества. С ней были связаны десяток фирм, опытные бизнесмены, миллионы похищенных из казны евро и их отмывание.