20.05.2019, 16:09
Не видели? В Тартумаа полиция объявила в розыск двоих мужчин
Лыунаская префектура просит помощи в поисках двух разыскиваемых, которые уклоняются от разных судебных и уголовных делопроизводств.
Лыунаская префектура просит помощи в поисках двух разыскиваемых, которые уклоняются от разных судебных и уголовных делопроизводств.
Марио Ыйс 1993 года рождения уклоняется от отбывания наказания. Мауно-Танель Паэсюльд 1991 года рождения уклоняется от досудебного производства.
Если у вас есть информация о местонахождении этих людей или вы располагает другой информацией, которая поможет их задержать, сообщите об этом следователю полиции по телефону 730 8676 или по номеру Центра тревоги 112.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.