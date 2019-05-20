20.05.2019, 16:09

Не видели? В Тартумаа полиция объявила в розыск двоих мужчин


rus.delfi.ee
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Не видели? В Тартумаа полиция объявила в розыск двоих мужчин
Kollaaž

Лыунаская префектура просит помощи в поисках двух разыскиваемых, которые уклоняются от разных судебных и уголовных делопроизводств.

Марио Ыйс 1993 года рождения уклоняется от отбывания наказания. Мауно-Танель Паэсюльд 1991 года рождения уклоняется от досудебного производства.

Если у вас есть информация о местонахождении этих людей или вы располагает другой информацией, которая поможет их задержать, сообщите об этом следователю полиции по телефону 730 8676 или по номеру Центра тревоги 112.

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