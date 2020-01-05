Не вернувшийся в Вирускую тюрьму 20-летний заключенный задержан

Открытая тюрьма — это расположенная за оградой тюрьмы часть тюрьмы, откуда заключенные без надзора могут ездить на волю на работу, на учебу и в краткосрочные поездки и должны возвращаться обратно к предусмотренному времени.

Мадисоо отбывает наказание за кражу, мошенничество и применение насилия.

Тюремная служба инициировала уголовное производство по статье 329 Пенитенциарного кодекса — уклонение от отбывания наказания.