05.01.2020, 09:05

Не вернувшийся в Вирускую тюрьму 20-летний заключенный задержан

 (19)
дополнено
EST 61
Не вернувшийся в Вирускую тюрьму 20-летний заключенный задержан
PPA

В субботу, 4 января, не вернулся обратно из краткосрочной поездки 20-летний заключенный открытой тюрьмы Вируской тюрьмы Марек Мадисоо. Тюремная служба задержала Мадисоо в воскресенье, 5 января.

Открытая тюрьма — это расположенная за оградой тюрьмы часть тюрьмы, откуда заключенные без надзора могут ездить на волю на работу, на учебу и в краткосрочные поездки и должны возвращаться обратно к предусмотренному времени.

Мадисоо отбывает наказание за кражу, мошенничество и применение насилия.

Тюремная служба инициировала уголовное производство по статье 329 Пенитенциарного кодекса — уклонение от отбывания наказания.

Читайте также: