05.02.2020, 07:30
Не вернулся из школы. Полиция просит помощи в поисках 16-летнего парня
Полиция просит помощи в поисках 16-летнего Гейтса, пропавшего в Хаапсалу.
Полиция просит помощи в поисках 16-летнего Гейтса, пропавшего в Хаапсалу.
Сообщение о пропаже мальчика поступило вчера в 19.40 — он не вернулся из школы. Мобильного телефона у него с собой не было. Последний раз его видели около 17 часов возле торгового центра Хаапсалу.
Рост Гейтса 170 см, телосложение худощавое. Был одет в зеленую куртку со светоотражателем, спортивные штаны, белые кроссовки и черную вязаную шапку.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.
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