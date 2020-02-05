05.02.2020, 07:30

Не вернулся из школы. Полиция просит помощи в поисках 16-летнего парня

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Не вернулся из школы. Полиция просит помощи в поисках 16-летнего парня
Haapsalus kadunud 16aastane Geits

Полиция просит помощи в поисках 16-летнего Гейтса, пропавшего в Хаапсалу.

Сообщение о пропаже мальчика поступило вчера в 19.40 — он не вернулся из школы. Мобильного телефона у него с собой не было. Последний раз его видели около 17 часов возле торгового центра Хаапсалу.

Рост Гейтса 170 см, телосложение худощавое. Был одет в зеленую куртку со светоотражателем, спортивные штаны, белые кроссовки и черную вязаную шапку.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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