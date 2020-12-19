Не ведитесь! Мошенники предлагают вакцину от COVID-19 по телефону
Союз семейных врачей Эстонии предупреждает о мошенниках, предлагающих вакцину от COVID-19 по телефону.
Союз семейных врачей Эстонии предупреждает о мошенниках, предлагающих вакцину от COVID-19 по телефону.
Веб-констебль Яна Фролова комментирует, что вакцина еще не прибыла в Эстонию, а вакцинация — бесплатная.
"Когда вакцина прибудет, и начнется вакцинация представителей группы риска, вам позвонят медицинские работники, которых вы уже знаете — например, ваш семейный врач или семейная медсестра. В 2021 году вакцинация бесплатная, расходы берет на себя государство", — объясняет она.
"Не дайте себя обмануть и расскажите об этом родственникам и друзьям. О попытках мошенничества просим сообщить в полицию, можно написать и мне напрямую. Берегите себя!", — пишет веб-констебль.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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