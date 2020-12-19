Не ведитесь! Мошенники предлагают вакцину от COVID-19 по телефону

Веб-констебль Яна Фролова комментирует, что вакцина еще не прибыла в Эстонию, а вакцинация — бесплатная.

"Когда вакцина прибудет, и начнется вакцинация представителей группы риска, вам позвонят медицинские работники, которых вы уже знаете — например, ваш семейный врач или семейная медсестра. В 2021 году вакцинация бесплатная, расходы берет на себя государство", — объясняет она.

"Не дайте себя обмануть и расскажите об этом родственникам и друзьям. О попытках мошенничества просим сообщить в полицию, можно написать и мне напрямую. Берегите себя!", — пишет веб-констебль.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!