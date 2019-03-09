09.03.2019, 11:25

Не уступил место в автобусе? Женщина ударила 9-летнего мальчика кулаком в лицо

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rus.delfi.ee
EST 219
rusikas
Foto: Andres Putting

Несколько дней назад в соцсетях распространилась информация, что 6 марта после обеда взрослая женщина, которая на тот момент находилась в автобусе, ударила кулаком в лицо 9-летнего мальчика.

Мама ребенка написала в Facebook в группу ”Люди Мустамяэ”, что событие произошло между 13:45 и 14:05, в то время, когда автобус ехал от остановки Akadeemia tee до остановки Szolnoki.

”На остановке Kaja зашла взрослая женщина. Встала рядом с моим сыном, который сидел, сказала что-то на русском языке. Мой сын на русском языке не говорит. То, что было дальше, меня ошеломило: женщина толкнула его и после этого ударила кулаком в лицо”, — пишет мама мальчика.

Она добавила, что произошедшее видели двое мужчин, которые выступили на защиту мальчика. У женщины, совершившей нападение, были темные волосы и золотой зуб. Мама мальчика просит любых свидетелей связаться с ней.

В комментариях под постом многие люди узнали женщину, сказав, что она нападала и на взрослых людей.

Старший участковый районов Кристийне и Мустамяэ Таго Трей сказал Delfi, что этот инцидент сейчас изучают: ”Около 14 часов в Центр тревоги сообщили, что взрослая женщина в автобусе, который направлялся в Мустамяэ, ударила 9-летнего мальчика. Большое спасибо всем пассажирам, кто вмешался и помог задержать женщину. Полицейские передали 47-летнюю женщину в скорую, которая доставила ее в больницу, где и проверят ее психическое здоровье. Начато судопроизводство”.

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